Auburn Golf Guide
Auburn Golf Courses
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Auburn, MainePublic4.56
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Auburn, MaineSemi-Private4.5964020615117
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Auburn, MainePublic3.52
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Auburn, MainePublic
Golf Courses Near Auburn
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Poland, MainePublic2.33333333333
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Lewiston, MainePublic4.01
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Poland Spring, MaineResort4.85714285717
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Poland, MainePublic
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Gray, MainePublic4.09
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Hebron, MainePublic5.01
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Leeds, MainePublic3.01
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North Yarmouth, MainePublic3.959183673549
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Bowdoin, MainePublic
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Litchfield, MaineSemi-Private5.01
Auburn Driving Ranges
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