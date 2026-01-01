Lynn Golf Guide
Lynn Golf Courses
Golf Courses Near Lynn
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Peabody, MassachusettsMunicipal4.134615384652
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Saugus, MassachusettsPublic4.25
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Peabody, MassachusettsPrivate
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Salem, MassachusettsMunicipal3.85
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Lynnfield, MassachusettsMunicipal
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Marblehead, MassachusettsPrivate5.01
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Melrose, MassachusettsPublic3.254
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Melrose, MassachusettsPrivate
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Lynnfield, MassachusettsPublic/Municipal2.57142857142
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Salem, MassachusettsPrivate4.66666666673
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