Saugus Golf Guide
Saugus Golf Courses
Golf Courses Near Saugus
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Lynnfield, MassachusettsMunicipal
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Melrose, MassachusettsPrivate
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Lynn, MassachusettsSemi-Private4.45
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Lynnfield, MassachusettsPublic/Municipal2.57142857142
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Melrose, MassachusettsPublic3.254
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Stoneham, MassachusettsPrivate
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Peabody, MassachusettsPrivate
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Lynnfield, MassachusettsPublic3.33333333333
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Stoneham, MassachusettsPublic/Municipal3.9529082682404
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Stoneham, MassachusettsPublic/Municipal3.504045495146
Saugus Driving Ranges
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