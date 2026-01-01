Craryville Golf Guide
Craryville Golf Courses
Golf Courses Near Craryville
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Claverack, New YorkPrivate4.65
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Copake, New YorkPublic4.733660130723
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Great Barrington, MassachusettsPublic3.02
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Great Barrington, MassachusettsPrivate5.01
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Ghent, New YorkPublic2.16666666676
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Catskill, New YorkPublic2.48235294127
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Lakeville, ConnecticutSemi-Private4.33333333336
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Canaan, ConnecticutSemi-Private3.66666666673
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Stockbridge, MassachusettsPrivate4.01
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Tivoli, New YorkPrivate0.00
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