North Canaan Golf Guide
North Canaan Golf Courses
Golf Courses Near North Canaan
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Canaan, ConnecticutSemi-Private3.66666666673
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Norfolk, ConnecticutPrivate
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Lakeville, ConnecticutSemi-Private4.33333333336
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Great Barrington, MassachusettsPrivate5.01
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Great Barrington, MassachusettsPublic3.02
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Copake, New YorkPublic4.733660130723
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Torrington, ConnecticutPrivate5.02
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Sharon, ConnecticutPrivate
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Winsted, ConnecticutSemi-Private4.571428571420
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Sharon, ConnecticutPrivate
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