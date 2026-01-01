Townsend Golf Guide
Townsend Golf Courses
Golf Courses Near Townsend
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Lunenburg, MassachusettsPublic3.470588235317
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Leominster, MassachusettsSemi-Private2.03
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Fitchburg, MassachusettsPrivate0.00
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Groton, MassachusettsPublic/Municipal3.01
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Hollis, New HampshirePublic1.46666666676
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Westminster, MassachusettsPublic4.25
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Fort Devens, MassachusettsPublic2.9305418719147
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Amherst, New HampshirePublic1.01
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Harvard, MassachusettsSemi-Private4.043010752793
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Leominster, MassachusettsPublic2.66666666673
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