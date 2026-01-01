Coosa Pines Golf Guide
Coosa Pines Golf Courses
Golf Courses Near Coosa Pines
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Harpersville, AlabamaPublic1.02
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Alpine, AlabamaResort2.916666666713
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Sylacauga, AlabamaPrivate
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Sylacauga, AlabamaPublic/Resort4.8314727351339
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Birmingham, AlabamaPrivate5.01
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Birmingham, AlabamaPrivate5.01
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Talladega, AlabamaPublic
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Pell City, AlabamaSemi-Private
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Birmingham, AlabamaPrivate4.52
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Columbiana, AlabamaPublic1.85
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