Sylacauga, Alabama

Pursell Farms is known to golfers by the name of its unique course, FarmLinks. Both are nestled into the foothills of the Appalachian Mountains. Guests get comfortable in luxury cabins, cottages, rooms at the Inn (40), Parker Lodge, the Orvis Farmhouse or Historic Hamilton Place, dating to 1852. Beyond golf, the sporting clays course at the ORVIS…