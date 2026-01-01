Flushing Golf Guide
Flushing Golf Courses
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Flushing, MichiganSemi-Private2.436188510563
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Flushing, MichiganPublic
Golf Courses Near Flushing
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Swartz Creek, MichiganPublic4.54
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Flint, MichiganPublic
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Flint, MichiganPublic
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Mount Morris, MichiganPublic4.88888888894
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Flint, MichiganPrivate4.83333333335
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Montrose, MichiganPublic4.3134513555198
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Flint, MichiganPublic3.52
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Burton, MichiganPublic2.04
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Clio, MichiganPrivate4.45
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Clio, MichiganPublic
Flushing Driving Ranges
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