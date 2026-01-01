Burton Golf Guide
Burton Golf Courses
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Burton, MichiganPublic3.7893862645259
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Burton, MichiganPublic2.04
Golf Courses Near Burton
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Flint, MichiganPrivate4.83333333335
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Grand Blanc, MichiganPrivate
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Flint, MichiganPublic3.52
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Davison, MichiganPublic3.939024390242
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Flint, MichiganPublic
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Flint, MichiganPublic
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Davison, MichiganPrivate4.54
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Grand Blanc, MichiganPrivate4.04
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Grand Blanc, MichiganPrivate5.01
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Goodrich, MichiganSemi-Private2.168449197949
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