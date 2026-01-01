Swartz Creek Golf Guide
Swartz Creek Golf Courses
Golf Courses Near Swartz Creek
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Flint, MichiganPublic
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Flint, MichiganPublic
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Flushing, MichiganPublic
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Flint, MichiganPrivate4.83333333335
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Flushing, MichiganSemi-Private2.436188510563
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Burton, MichiganPublic2.04
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Durand, MichiganPublic/Resort3.65
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Fenton, MichiganPublic4.219470725479
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Linden, MichiganPrivate
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Flint, MichiganPublic3.52
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