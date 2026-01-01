Hale Golf Guide
Hale Golf Courses
Golf Courses Near Hale
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Glennie, MichiganPublic2.831932773158
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Lupton, MichiganPublic4.02
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Prescott, MichiganPublic0.00
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East Tawas, MichiganPublic4.20408163279
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Tawas City, MichiganSemi-Private2.011
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West Branch, MichiganPublic2.02
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West Branch, MichiganSemi-Private4.14285714293
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Oscoda, MichiganResort4.612179487217
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Oscoda, MichiganResort3.816666666715
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Mio, MichiganPublic3.647712418341
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