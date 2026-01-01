Glennie Golf Guide
Glennie Golf Courses
Golf Courses Near Glennie
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Hale, MichiganPublic4.449723479142
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East Tawas, MichiganPublic4.20408163279
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Spruce, MichiganPublic/Resort4.012
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Oscoda, MichiganResort4.612179487217
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Lupton, MichiganPublic4.02
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Oscoda, MichiganResort3.816666666715
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Tawas City, MichiganSemi-Private2.011
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Au Sable, MichiganResort2.01
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Oscoda, MichiganResort3.035714285716
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Greenbush, MichiganSemi-Private4.02
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