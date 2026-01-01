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Oscoda Golf Guide

Oscoda Golf Courses

Golf Courses Near Oscoda

Oscoda Golf Resorts

  • Lakewood Shores Resort - Gailes: #16
    Lakewood Shores Golf Resort
    Oscoda, Michigan
    The Lakewood Shores Resort in Oscoda is popular with golf groups looking for an affordable getaway with great golf. Accommodations at the 152-room resort range from hotel rooms to spacious one- and two-bedroom suites, many with jacuzzis. The main dining room serves three meals a day, while the Scotland Cove serves soup, sandwiches and quick snacks…

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