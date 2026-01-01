Oscoda Golf Guide
Oscoda Golf Courses
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Oscoda, MichiganResort3.86904761915
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Oscoda, MichiganResort4.612179487217
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Oscoda, MichiganResort3.816666666715
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Au Sable, MichiganResort2.01
Golf Courses Near Oscoda
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Greenbush, MichiganSemi-Private4.02
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Harrisville, MichiganPublic3.130882352938
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Harrisville, MichiganPublic3.130882352938
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East Tawas, MichiganPublic4.20408163279
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Tawas City, MichiganSemi-Private2.011
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Glennie, MichiganPublic2.831932773158
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Spruce, MichiganPublic/Resort4.012
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Lincoln, MichiganPrivate/Resort0.00
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Hale, MichiganPublic4.449723479142
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Tawas City, MichiganPublic4.66666666672
Oscoda Golf Resorts
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Oscoda, MichiganThe Lakewood Shores Resort in Oscoda is popular with golf groups looking for an affordable getaway with great golf. Accommodations at the 152-room resort range from hotel rooms to spacious one- and two-bedroom suites, many with jacuzzis. The main dining room serves three meals a day, while the Scotland Cove serves soup, sandwiches and quick snacks…
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