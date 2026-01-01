Ithaca Golf Guide
Ithaca Golf Courses
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Ithaca, MichiganPublic4.546840958645
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Ithaca, MichiganSemi-Private4.126656067859
Golf Courses Near Ithaca
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Middleton, MichiganPublic3.01
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Alma, MichiganPrivate0.00
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St. Louis, MichiganPublic3.220
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Breckenridge, MichiganPublic2.01
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Saint Johns, MichiganPublic4.415
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Saint Johns, MichiganPublic3.01
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Merrill, MichiganPublic3.02
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Shepherd, MichiganPublic3.862068965529
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Pewamo, MichiganPublic4.01
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Mount Pleasant, MichiganPublic3.4251591546137
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