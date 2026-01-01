Shepherd Golf Guide
Shepherd Golf Courses
Golf Courses Near Shepherd
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Mount Pleasant, MichiganPublic3.4251591546137
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Mount Pleasant, MichiganResort3.514
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St. Louis, MichiganPublic3.220
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Mt Pleasant, MichiganPublic4.884453781536
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Mount Pleasant, MichiganPublic4.6007304883237
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Mount Pleasant, MichiganResort3.555555555618
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Mount Pleasant, MichiganPrivate0.00
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Mount Pleasant, MichiganResort3.555555555618
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Alma, MichiganPrivate0.00
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Breckenridge, MichiganPublic2.01
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