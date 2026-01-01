Lum Golf Guide
Lum Golf Courses
Golf Courses Near Lum
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Attica, MichiganPublic3.37516
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North Branch, MichiganResort/Public1.85714285715
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Imlay City, MichiganPublic2.754
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Lapeer, MichiganPublic3.9335154827104
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Capac, MichiganPublic4.6207893414338
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Lapeer, MichiganSemi-Private4.4408170637488
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Romeo, MichiganPublic4.0621621622186
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Marlette, MichiganPublic3.66666666673
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Metamora, MichiganPrivate4.6096708954280
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Mayville, MichiganPublic4.01
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