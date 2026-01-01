Portland Golf Guide
Portland Golf Courses
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Portland, MichiganPublic3.115384615426
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Portland, MichiganPublic4.6053830228245
Golf Courses Near Portland
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Grand Ledge, MichiganPublic3.651162790743
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Sunfield, MichiganPublic
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Sunfield, MichiganPublic
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Sunfield, MichiganPublic
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Ionia, MichiganPublic4.03
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Ionia, MichiganPublic4.254
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Pewamo, MichiganPublic4.01
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Grand Ledge, MichiganSemi-Private5.01
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Lansing, MichiganSemi-Private2.86274509880
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Lansing, MichiganSemi-Private2.86274509880
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