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Lansing Golf Guide

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2021 NCAA Division III Women's Golf Championship
Lansing
Courses: 51
Reviews: 2675
Michigan's state capital, Lansing is an excellent golf town and especially for public golf. Bordered by East Lansing, the home of Michigan State University, it is a festive metro area of just under 500,000 residents and 51 courses within 30 miles.
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