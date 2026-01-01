Lansing Golf Guide
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Lansing Golf Courses
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Lansing, MichiganPublic2.66666666676
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Lansing, MichiganPrivate5.03
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Lansing, MichiganPublic/Municipal3.6425
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Lansing, MichiganSemi-Private2.86274509880
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Lansing, MichiganSemi-Private2.86274509880
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Lansing, MichiganSemi-Private4.304347826169
Golf Courses Near Lansing
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East Lansing, MichiganPublic4.4856361149269
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East Lansing, MichiganPublic3.4825
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East Lansing, MichiganPublic4.3823962575208
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Bath, MichiganPublic4.7679324895237
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Bath, MichiganPublic
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Bath, MichiganPublic
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Okemos, MichiganPublic4.771428571447
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Dewitt, MichiganPublic4.01
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Okemos, MichiganPublic4.80952380954
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Bath, MichiganPublic
Lansing Driving Ranges
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