Sparta Golf Guide
Sparta Golf Courses
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Sparta, MichiganPrivate
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Sparta, MichiganPublic3.8540
Golf Courses Near Sparta
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Kent City, MichiganPublic3.758
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Comstock Park, MichiganPublic
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Comstock Park, MichiganPublic3.83333333336
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Comstock Park, MichiganPublic
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Comstock Park, MichiganPublic
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Rockford, MichiganPublic1.407407407410
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Belmont, MichiganPrivate5.01
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Belmont, MichiganPublic4.02
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Cedar Springs, MichiganPublic4.1344537815376
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Grand Rapids, MichiganPublic2.7520
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