Saint Joseph Golf Guide
Golf Courses Near Saint Joseph
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Benton Harbor, MichiganPublic3.754
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Benton Harbor, MichiganPublic/Resort4.8203084041231
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Benton Harbor, MichiganPublic/Resort0.00
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Benton Harbor, MichiganPublic3.7225
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Benton Harbor, MichiganPublic3.7225
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Benton Harbor, MichiganPrivate4.52
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Benton Harbor, MichiganPublic3.71428571437
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Baroda, MichiganPublic0.00
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Eau Claire, MichiganPublic2.01
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Bridgman, MichiganPrivate/Resort5.05
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