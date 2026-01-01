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Benton Harbor Golf Guide

Benton Harbor Golf Courses

Golf Courses Near Benton Harbor

Benton Harbor Golf Resorts

  • Harbor Shores: #10
    Harbor Shores Resort
    Benton Harbor, Michigan
    The AAA Four-Diamond Inn at Harbor Shores, debuting in 2014, is part of the resurgence of the St. Joseph and Benton Harbor communities, bringing a world-class golf resort to Michigan's southwestern shores. The Harbor Shores Golf Club has hosted multiple Senior PGA Championships since its celebrated Champions for Change charity grand opening in…
  • Point O'Woods CC: #2
    Point O’Woods Golf & Country Club
    Benton Harbor, Michigan
    Point O' Woods is a legendary private club in Michigan circles as the long-time host of the Western Amateur, but non-members can play the stellar Robert Trent Jones Sr. design by staying in one of the club's cottages. Each 2,000-square-foot cottage sleeps up to eight people with four master suites with private bathrooms. The living space features…

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