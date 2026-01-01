New Buffalo Golf Guide
New Buffalo Golf Courses
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New Buffalo, MichiganPrivate5.03
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New Buffalo, MichiganPublic3.0738481151307
Golf Courses Near New Buffalo
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New Buffalo, MichiganPublic/Municipal4.54
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Lakeside, MichiganPrivate5.01
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Michigan City, IndianaPrivate0.00
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Michigan City, IndianaPublic4.106620820779
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Michigan City, IndianaPublic4.0321032658202
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Michigan City, IndianaPrivate5.01
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La Porte, IndianaPublic3.66666666676
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La Porte, IndianaPublic4.547431137201
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Rolling Prairie, IndianaPublic0.00
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New Carlisle, IndianaPublic4.02
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