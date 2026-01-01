Buchanan Golf Guide
Buchanan Golf Courses
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Buchanan, MichiganPublic3.54
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Buchanan, MichiganPrivate
Golf Courses Near Buchanan
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Niles, MichiganPrivate
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Niles, MichiganPublic/Municipal
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South Bend, IndianaMunicipal4.4971361494374
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South Bend, IndianaPublic4.2019018134184
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Granger, IndianaPrivate
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Granger, IndianaPrivate
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Notre Dame, IndianaPublic3.968347338930
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Notre Dame, IndianaPublic/University4.7000117804140
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South Bend, IndianaPrivate5.01
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South Bend, IndianaPrivate
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