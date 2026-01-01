Sandusky Golf Guide
Sandusky Golf Courses
-
Sandusky, MichiganSemi-Private3.975886006660
Golf Courses Near Sandusky
-
Marlette, MichiganPublic3.66666666673
-
Melvin, MichiganPublic3.16666666676
-
Port Sanilac, MichiganSemi-Private4.438596491257
-
Lexington, MichiganResort3.58823529415
-
Lexington, MichiganResort4.19327731099
-
Imlay City, MichiganPublic2.754
-
North Branch, MichiganResort/Public1.85714285715
-
Cass City, MichiganPublic0.00
-
Cass City, MichiganPublic0.00
-
Ubly, MichiganPublic4.764705882434
See Also
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 57 reviews
-
2 courses | 14 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
1 course | 34 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews