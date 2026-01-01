Port Sanilac Golf Guide
Port Sanilac Golf Courses
Golf Courses Near Port Sanilac
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Lexington, MichiganResort3.58823529415
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Lexington, MichiganResort4.19327731099
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Sandusky, MichiganSemi-Private3.975886006660
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Melvin, MichiganPublic3.16666666676
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Ubly, MichiganPublic4.764705882434
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Harbor Beach, MichiganPublic/Resort0.00
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Marlette, MichiganPublic3.66666666673
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Bad Axe, MichiganSemi-Private4.742857142935
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Imlay City, MichiganPublic2.754
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Forest, OntarioPublic/Resort5.01
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