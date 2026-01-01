South Haven Golf Guide
South Haven Golf Courses
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South Haven, MichiganPublic4.09
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South Haven, MichiganResort4.466666666715
Golf Courses Near South Haven
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Bloomingdale, MichiganPublic1.01
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Allegan, MichiganPublic
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Saugatuck, MichiganSemi-Private4.0100
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Allegan, MichiganPublic
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Allegan, MichiganPublic
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Saugatuck, MichiganPublic3.689467575376
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Watervliet, MichiganPublic4.2132773109212
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Gobles, MichiganPublic4.1104574759137
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Paw Paw, MichiganPublic3.9985385459209
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Benton Harbor, MichiganPublic3.71428571437
South Haven Golf Resorts
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South Haven, MichiganThe Inn at HawksHead is a restored Old English Tudor Mansion with nine rooms for golfers. Guests also receive complimentary continental breakfast and discounted golf rates including carts, range use and club storage. In-room massage, fishing charters, beach rentals are also available. The only restaurant is at the course clubhouse. Arthur Hills…
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