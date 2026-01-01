Home / Courses / World / USA / Michigan

South Haven Golf Guide

South Haven Golf Courses

Golf Courses Near South Haven

South Haven Golf Resorts

  • HawksHead Links GC
    The Inn at HawksHead
    South Haven, Michigan
    The Inn at HawksHead is a restored Old English Tudor Mansion with nine rooms for golfers. Guests also receive complimentary continental breakfast and discounted golf rates including carts, range use and club storage. In-room massage, fishing charters, beach rentals are also available. The only restaurant is at the course clubhouse. Arthur Hills…

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me