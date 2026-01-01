Traverse City Golf Guide
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Courses: 43
Reviews: 3491
Traverse City is not often the first place that comes to mind when thinking of U.S. vacation destinations but this hidden gem of a city has earned a spot in Fodor's "Ten Best Small Towns in America" and Bon Appetit has also ranked it as one of the country's "Top Five Foodie Towns."
Traverse City Golf Courses
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Traverse City, MichiganPublic4.5775619785195
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Traverse City, MichiganPublic4.3132920719143
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Traverse City, MichiganPublic3.01
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Traverse City, MichiganPublic3.01
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Traverse City, MichiganPrivate4.01
Golf Courses Near Traverse City
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Acme, MichiganResort4.2703913533105
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Acme, MichiganResort4.432225063995
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Williamsburg, MichiganPrivate4.636363636411
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Acme, MichiganResort4.2675823017117
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Interlochen, MichiganSemi-Private2.754
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Williamsburg, MichiganPrivate5.01
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Kingsley, MichiganPrivate5.08
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Lake Ann, MichiganPublic/Resort
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Lake Ann, MichiganPublic/Resort
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Lake Ann, MichiganPublic/Resort
Traverse City Driving Ranges
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