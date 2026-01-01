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Traverse City Golf Guide

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Traverse City
Courses: 43
Reviews: 3491
Traverse City is not often the first place that comes to mind when thinking of U.S. vacation destinations but this hidden gem of a city has earned a spot in Fodor's "Ten Best Small Towns in America" and Bon Appetit has also ranked it as one of the country's "Top Five Foodie Towns."
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