Luverne Golf Guide
Luverne Golf Courses
Golf Courses Near Luverne
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Adrian, MinnesotaSemi-Private
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Rock Rapids, IowaSemi-Private3.01
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Garretson, South DakotaPublic
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Larchwood, IowaPublic
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Larchwood, IowaResort4.409411764734
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Brandon, South DakotaPublic/Municipal4.090909090923
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Brandon, South DakotaPublic
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Sioux Falls, South DakotaPublic
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Pipestone, MinnesotaSemi-Private
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Harrisburg, South DakotaPublic4.03
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