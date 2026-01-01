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Pequot Lakes Golf Guide

Pequot Lakes Golf Courses

Golf Courses Near Pequot Lakes

Pequot Lakes Golf Resorts

  • Wildwedge GC: #1
    Wildwedge Golf & RV Park
    Pequot Lakes , Minnesota
    The Wildwedge Golf & RV Park in Pequot Lakes is known for its family activities in the Brainerd area. It offers a nine-hole short course, mini-golf, a mystery maze and an RV Park. The course features holes that play from 70 yards to 170 yards. If you don’t have an RV, there are three “new” lodge rooms overlooking the golf course, including a…

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