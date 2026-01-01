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Breezy Point Golf Guide

Breezy Point Golf Courses

Golf Courses Near Breezy Point

Breezy Point Golf Resorts

  • Deacon's Lodge - hole 10
    Breezy Point Resort
    Breezy Point , Minnesota
    Breezy Point Resort, located just north of Brainerd in Breezy Point, Minn., is both a lakeside and golf retreat on the shores of Pelican Lake. The four-season resort is ideal for families, buddies golf trips, conferences and weddings. It offers a wide choice of lodging with 250 total rooms and four restaurants. Recreation starts on the lake at the…

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