Nisswa, Minnesota

The Grand View Lodge Spa & Golf Resort in Nisswa is one of the anchor golf resorts of the Brainerd area. It is a lakeside retreat filled with activities and 45 holes of golf. Guests can choose from shuffleboard, bocce ball, family wagon rides, paddleboards, kayaks, yoga, indoor pools, a lakeside pool, waterslide, hot tubs, ziplining, biking,…