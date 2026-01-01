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Nisswa Golf Guide

Nisswa Golf Courses

Golf Courses Near Nisswa

Nisswa Golf Resorts

  • The Pines at Grand View Lodge
    Grand View Lodge Spa & Golf Resort
    Nisswa, Minnesota
    The Grand View Lodge Spa & Golf Resort in Nisswa is one of the anchor golf resorts of the Brainerd area. It is a lakeside retreat filled with activities and 45 holes of golf. Guests can choose from shuffleboard, bocce ball, family wagon rides, paddleboards, kayaks, yoga, indoor pools, a lakeside pool, waterslide, hot tubs, ziplining, biking,…

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