City of Industry Golf Guide
City of Industry Golf Courses
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City of Industry, CaliforniaResort4.1988012676852
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City of Industry, CaliforniaResort4.1549029865906
Golf Courses Near City of Industry
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West Covina, CaliforniaPrivate
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Hacienda Heights, CaliforniaPrivate
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La Habra Heights, CaliforniaPrivate5.01
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Walnut, CaliforniaSemi-Private3.47000428783
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Whittier, CaliforniaPrivate3.3540
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Whittier, CaliforniaPrivate
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Diamond Bar, CaliforniaPublic/Municipal3.5347900306449
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San Dimas, CaliforniaPrivate3.01
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Pico Rivera, CaliforniaPublic3.3146008403250
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Brea, CaliforniaPublic4.3746096051600
City of Industry Golf Resorts
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City of Industry, CaliforniaPacific Palms Resort is billed as "LA's hilltop hideaway", the only full-service luxury golf and conference resort in Los Angeles County. The setting of the 292-room hotel and two golf courses by William F. Bell and Casey O'Callaghan is set against the San Gabriel Valley Mountains. Live music and jazz sets the mood at the Red Restaurant and Bar.…
See Also
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