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City of Industry Golf Guide

City of Industry Golf Courses

Golf Courses Near City of Industry

City of Industry Golf Resorts

  • Industry Hills GC at Pacific Palms Resort - Zaharias : #13
    Pacific Palms Resort
    City of Industry, California
    Pacific Palms Resort is billed as "LA's hilltop hideaway", the only full-service luxury golf and conference resort in Los Angeles County. The setting of the 292-room hotel and two golf courses by William F. Bell and Casey O'Callaghan is set against the San Gabriel Valley Mountains. Live music and jazz sets the mood at the Red Restaurant and Bar.…

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