La Habra Heights Golf Guide
La Habra Heights Golf Courses
Golf Courses Near La Habra Heights
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Whittier, CaliforniaPrivate0.00
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La Habra, CaliforniaPublic3.57664877721947
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Fullerton, CaliforniaPublic3.4350287015881
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Brea, CaliforniaPublic4.3746096051600
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City of Industry, CaliforniaResort4.1549029865906
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City of Industry, CaliforniaResort4.1988012676852
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Buena Park, CaliforniaPrivate4.01
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Fullerton, CaliforniaPublic4.00649976881121
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La Mirada, CaliforniaPublic3.2403647803472
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Brea, CaliforniaPublic3.7184024524820
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