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Pevely Golf Resorts

  • Oak Valley
    Oak Valley Golf Course & Resort
    Pevely, Missouri
    Oak Valley Golf Course & Resort is located in Pevely, Missouri south of St. Louis beside the Mississippi River. It is home to an 18-hole golf course, RV park, campgrounds waterpark and a main lodge that sleeps up to 36 guests. Oak Valley is sprawled across 350 scenic and natural acres with fishing available.

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