Humphrey Golf Guide
Humphrey Golf Courses
Golf Courses Near Humphrey
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Madison, NebraskaPublic0.00
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Leigh, NebraskaPublic4.01
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Columbus, NebraskaPrivate2.25
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Newman Grove, NebraskaPublic0.00
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Columbus, NebraskaPublic/Municipal3.52
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Columbus, NebraskaPublic/Municipal4.6257
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Norfolk, NebraskaPublic4.03
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Battle Creek, NebraskaSemi-Private5.02
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Stanton, NebraskaPublic4.01
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Norfolk, NebraskaSemi-Private1.33333333332
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