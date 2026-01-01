Madison Golf Guide
Madison Golf Courses
Golf Courses Near Madison
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Norfolk, NebraskaPublic4.03
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Humphrey, NebraskaSemi-Private3.52
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Battle Creek, NebraskaSemi-Private5.02
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Norfolk, NebraskaSemi-Private1.33333333332
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Norfolk, NebraskaSemi-Private4.882352941213
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Stanton, NebraskaPublic4.01
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Norfolk, NebraskaPrivate
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Leigh, NebraskaPublic4.01
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Newman Grove, NebraskaPublic
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Columbus, NebraskaPrivate2.25
See Also
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