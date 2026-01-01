Hopkinton Golf Guide
Hopkinton Golf Courses
Golf Courses Near Hopkinton
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Weare, New HampshirePublic0.00
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Hillsboro, New HampshirePublic2.253
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Concord, New HampshirePublic3.02
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Dunbarton, New HampshirePublic0.00
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Goffstown, New HampshirePublic3.77777777789
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Concord, New HampshirePrivate5.02
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Francestown, New HampshireResort4.3301796243461
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Pembroke, New HampshireSemi-Private4.1240310078129
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Canterbury, New HampshirePublic4.313253012166
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North Sutton, New HampshirePublic/Resort3.004201680722
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