Goffstown Golf Guide
Goffstown Golf Courses
Golf Courses Near Goffstown
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Dunbarton, New HampshirePublic0.00
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Manchester, New HampshireSemi-Private5.01
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Weare, New HampshirePublic0.00
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Bedford, New HampshirePrivate4.01
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Manchester, New HampshirePublic/Municipal3.02
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Pembroke, New HampshireSemi-Private4.1240310078129
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Hopkinton, New HampshirePublic3.52
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Francestown, New HampshireResort4.3301796243461
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Amherst, New HampshirePublic4.029411764716
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Litchfield, New HampshirePublic5.01
See Also
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