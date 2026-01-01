Pembroke Golf Guide
Pembroke Golf Courses
Golf Courses Near Pembroke
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Concord, New HampshirePrivate5.02
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Concord, New HampshirePublic3.02
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Dunbarton, New HampshirePublic0.00
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Manchester, New HampshireSemi-Private5.01
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Goffstown, New HampshirePublic3.77777777789
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Loudon, New HampshirePublic4.2263718975587
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Candia, New HampshirePublic3.01
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Manchester, New HampshirePublic/Municipal3.02
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Hopkinton, New HampshirePublic3.52
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Canterbury, New HampshirePublic4.313253012166
See Also
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