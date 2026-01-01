Atkinson Golf Guide
Atkinson Golf Courses
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Atkinson, New HampshireResort3.457142857151
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Atkinson, New HampshireResort5.010
Golf Courses Near Atkinson
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Haverhill, MassachusettsSemi-Private3.9949204734496
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Derry, New HampshirePublic4.4082392181178
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Haverhill, MassachusettsPrivate0.00
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Haverhill, MassachusettsPublic0.00
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Methuen, MassachusettsPublic4.3459652094395
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Haverhill, MassachusettsPrivate5.01
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Salem, New HampshireSemi-Private4.6642911287558
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Kingston, New HampshireSemi-Private1.87597
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Windham, New HampshirePublic4.1978883861314
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Boxford, MassachusettsPublic2.33333333337
Atkinson Golf Resorts
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Atkinson, New HampshireThe Atkinson Resort & Country Club is just 45 minutes north of Boston but worlds away in spirit. The resort has grown from nine holes in 1996 to 27 holes, including a nine-hole par-3 course. The 75,000-square-foot clubhouse features two restaurants (Merrill's Tavern and Stagecoach Grille), overnight rooms and banquet facilities for weddings and…
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