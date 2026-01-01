Atkinson, New Hampshire

The Atkinson Resort & Country Club is just 45 minutes north of Boston but worlds away in spirit. The resort has grown from nine holes in 1996 to 27 holes, including a nine-hole par-3 course. The 75,000-square-foot clubhouse features two restaurants (Merrill's Tavern and Stagecoach Grille), overnight rooms and banquet facilities for weddings and…