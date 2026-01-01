Newfane Golf Guide
Golf Courses Near Newfane
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Wilmington, VermontPublic/Resort0.00
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Brattleboro, VermontSemi-Private4.010781671254
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West Dover, VermontResort4.094155844289
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Spofford, New HampshireSemi-Private1.52
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Stratton Mountain, VermontResort
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Walpole, New HampshirePublic4.94285714296
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Stratton Mountain, VermontResort
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Stratton Mountain, VermontResort
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Chester, VermontSemi-Private4.03
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Bellows Falls, VermontSemi-Private4.21428571435
Newfane Driving Ranges
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