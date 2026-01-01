Bernalillo Golf Guide
Golf Courses Near Bernalillo
-
Santa Ana Pueblo, New MexicoPublic
-
Santa Ana Pueblo, New MexicoPublic
-
Santa Ana Pueblo, New MexicoPublic
-
Santa Ana Pueblo, New MexicoResort/Public4.33333333333
-
Albuquerque, New MexicoResort4.904761904814
-
Albuquerque, New MexicoPublic0.00
-
Albuquerque, New MexicoPrivate
-
Albuquerque, New MexicoPublic3.927536231944
-
Albuquerque, New MexicoPrivate
-
Albuquerque, New MexicoPrivate
Bernalillo Golf Resorts
-
Bernalillo, New MexicoSanta Ana Star Casino Hotel, just minutes north of Albuquerque and Rio Rancho, was the first Indian casino to operate in New Mexico, opening its doors in 1993. The hotel features seven hotel floors, boasting 204 rooms with 28 suites and two pet-friendly rooms. Each room is well-appointed and features complimentary Wi-Fi, an in-room Keurig® Coffee…
See Also
-
4 courses | 11 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 17 reviews
-
20 courses | 93 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 29 reviews
-
0 courses | 0 reviews