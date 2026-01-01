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Bernalillo Golf Guide

Golf Courses Near Bernalillo

Bernalillo Golf Resorts

  • Santa Ana GC
    Santa Ana Star Casino Hotel
    Bernalillo, New Mexico
    Santa Ana Star Casino Hotel, just minutes north of Albuquerque and Rio Rancho, was the first Indian casino to operate in New Mexico, opening its doors in 1993. The hotel features seven hotel floors, boasting 204 rooms with 28 suites and two pet-friendly rooms. Each room is well-appointed and features complimentary Wi-Fi, an in-room Keurig® Coffee…

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