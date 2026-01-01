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Albuquerque Golf Guide

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Albuquerque
Albuquerque
Courses: 28
Reviews: 123
Aside from an airplane, helicopter, or Ferris wheel, what’s the best way to check out the horizon from up above? A hot air balloon of course! Head over to the Rainbow Ryders hot air balloon tours. They offer sunrise tours starting at 6 am. Take part in the experience of a lifetime and watch the sun rise over the Sandia Mountains and the Rio Grande.
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Albuquerque Golf Courses

Golf Courses Near Albuquerque

Albuquerque Golf Resorts

  • Sandia GC: #18
    Sandia Resort & Casino
    Albuquerque, New Mexico
    The Sandia Resort & Casino, owned and operated by The Pueblo of Sandia, is a premier golf-and-gaming destination in Albuquerque, New Mexico. The resort recently completed an expansion of both its fine and casual dining options. In addition, Sandia Resort’s Amphitheatre was completely renovated in 2018. The Sandia Golf Club, The Green Reed Spa…
  • Isleta Eagle GC
    Isleta Resort Casino
    Albuquerque, New Mexico
    The Isleta Resort Casino in Albuquerque, New Mexico, is an oasis just minutes from the airport and downtown. The hotel, home to 201 rooms and suites, offers complimentary valet parking and airport transportation, a spa, an indoor/outdoor pool and hot tub, a 27-hole golf course, fitness room, dining at seven resort locations, a casino with 1,700…

Albuquerque Driving Ranges

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