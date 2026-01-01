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Santa Ana Pueblo Golf Guide

Santa Ana Pueblo Golf Courses

Golf Courses Near Santa Ana Pueblo

Santa Ana Pueblo Golf Resorts

  • Twin Warriors GC: #6
    Hyatt Regency Tamaya Resort and Spa
    Santa Ana Pueblo, New Mexico
    The Hyatt Regency Tamaya Resort and Spa sits adjacent to Twin Warriors Golf Club, one of New Mexico’s best courses. The 350-guest room and 23-suite resort is comprised of nature/jogging trails, the stables at Tamaya, three heated outdoor pools, a spa, a gym, tennis courts, hot air balloon rides, five restaurants, jeep tours, fly fishing, bike…

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