Cohoes Golf Guide
Cohoes Golf Courses
Golf Courses Near Cohoes
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Troy, New YorkMunicipal3.60504201689
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Troy, New YorkPrivate5.01
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Brunswick, New YorkPublic2.02
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Loudonville, New YorkPrivate0.00
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Latham, New YorkPublic1.71428571434
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Albany, New YorkPrivate4.01
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Loudonville, New YorkPrivate5.01
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Clifton Park, New YorkPublic4.01
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Schenectady, New YorkPublic/Municipal3.64285714293
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Schenectady, New YorkPublic/Municipal3.64285714293
See Also
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