Ellenville Golf Guide
Ellenville Golf Courses
Golf Courses Near Ellenville
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Kerhonkson, New YorkResort3.52
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Accord, New YorkResort0.00
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South Fallsburg, New YorkPublic/Municipal4.01
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Monticello, New YorkResort4.611006673392
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Middletown, New YorkPublic/Municipal4.2024997271394
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Loch Sheldrake, New YorkMunicipal4.52
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Montgomery, New YorkPublic3.9049707602119
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New Paltz, New YorkPublic/Resort4.03
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High Falls, New YorkPublic3.702380952419
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Walden, New YorkPrivate0.00
See Also
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