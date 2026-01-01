Spring Glen Golf Guide
Golf Courses Near Spring Glen
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Ellenville, New YorkPublic4.011
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Middletown, New YorkPublic/Municipal4.2024997271394
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Kerhonkson, New YorkResort3.52
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Monticello, New YorkResort4.611006673392
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South Fallsburg, New YorkPublic/Municipal4.01
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Montgomery, New YorkPublic3.9049707602119
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Loch Sheldrake, New YorkMunicipal4.52
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Accord, New YorkResort0.00
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Montgomery, New YorkPublic2.55555555568
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Walden, New YorkPrivate0.00
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