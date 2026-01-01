Greenport Golf Guide
Greenport Golf Courses
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Greenport, New YorkSemi-Private4.47174922639
Golf Courses Near Greenport
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Shelter Island, New YorkPrivate
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Shelter Island Heights, New YorkPublic3.185325743236
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Sag Harbor, New YorkPrivate
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Sag Harbor, New YorkPublic/Municipal
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Bridgehampton, New YorkPrivate
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Old Saybrook, ConnecticutPublic/Municipal3.942857142911
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Cutchogue, New YorkPublic
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Cutchogue, New YorkPrivate
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Bridgehampton, New YorkPrivate
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Old Lyme, ConnecticutPrivate
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