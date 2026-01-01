Clinton Golf Guide
Clinton Golf Courses
Golf Courses Near Clinton
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Madison, ConnecticutPrivate
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Old Saybrook, ConnecticutPublic/Municipal3.942857142911
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Deep River Center, ConnecticutPublic
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Old Lyme, ConnecticutPrivate
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Old Lyme, ConnecticutPrivate5.01
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Guilford, ConnecticutPublic/Municipal4.181818181822
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East Haddam, ConnecticutPrivate4.0317460317315
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Greenport, New YorkSemi-Private4.47174922639
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Branford, ConnecticutPrivate
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North Branford, ConnecticutSemi-Private
See Also
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